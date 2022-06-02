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Создателей оспы обезьян необходимо привлечь к ответственности

Создателей оспы обезьян необходимо привлечь к ответственности

Global Look Press/Matt Hunt/Keystone Press Agency, TASS/CDC via AP Командующий войсками радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов потребовал расследовать деятельность биолабораторий США в Нигерии.

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