Украинские учебники по истории как основа нацификации украинцев

Газета Суть Времени Повстанческая азбука, обложка. 2013 Новонаписанная история Украины основана на нескольких простых идеях: «настоящая Русь» — это Украина с центром в Киеве, Московское государство — «не русское» государство, Москва — это «главный враг» Киева, русские ненавидят Украину и используют ее только как сырьевую базу для своей империи Газета Суть Времени № 548 На протяжении трех десятилетий образовательная система Украины используется политиками страны как инструмент по распространению нацистской идеологии.