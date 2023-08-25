Неспешный разговор

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Украинские учебники по истории как основа нацификации украинцев

Украинские учебники по истории как основа нацификации украинцев

Газета Суть Времени   Повстанческая азбука, обложка. 2013 Новонаписанная история Украины основана на нескольких простых идеях: «настоящая Русь» — это Украина с центром в Киеве, Московское государство — «не русское» государство, Москва — это «главный враг» Киева, русские ненавидят Украину и используют ее только как сырьевую базу для своей империи Газета Суть Времени № 548 На протяжении трех десятилетий образовательная система Украины используется политиками страны как инструмент по распространению нацистской идеологии.

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