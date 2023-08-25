Газета Суть Времени Повстанческая азбука, обложка. 2013 Новонаписанная история Украины основана на нескольких простых идеях: «настоящая Русь» — это Украина с центром в Киеве, Московское государство — «не русское» государство, Москва — это «главный враг» Киева, русские ненавидят Украину и используют ее только как сырьевую базу для своей империи Газета Суть Времени № 548 На протяжении трех десятилетий образовательная система Украины используется политиками страны как инструмент по распространению нацистской идеологии.
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