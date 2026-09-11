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Cardano и биткоин теперь делятся одним SDK кошелька

Cardano и биткоин теперь делятся одним SDK кошелька

Mesh SDK выпустил готовый к производству SDK кошелька, который поддерживает оба варианта Cardano и биткоин в рамках единого интерфейса, шаг, который может существенно сократить накладные расходы разработчиков, работающих в обеих сетях.

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