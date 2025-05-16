Бразильские ученые обнаружили молекулу, способную восстановить память при деменции

Ученые из Федерального университета Рио-де-Жанейро (UFRJ) и Университета Сан-Паулу (USP) провели исследование, показавшее, что молекула хевин, вырабатываемая астроцитами — клетками, поддерживающими нейроны в головном мозге, — способна восстанавливать когнитивные функции у пожилых мышей и у моделей болезни Альцгеймера.