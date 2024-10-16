ВСУ смогут бить вглубь России и без разрешения Запада: Киев нашёл парадоксальное решение

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
ну ну. Создать баллистическую ракету сейчас смогут и студенты технического колледжа с надлежащей базой, а вот сделать так чтоб она еще и долетела и попала в цель.... тут есть маааленькая проблема в плане позиционирования боеголовки в настоящий момент времени. А вот это не каждой стане даже &quot;высокоразвитой&quot; под силу. Так что без Штатов никак, а они ответки боятся и правильно делают. Не зли медведя особенно по осени.........
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