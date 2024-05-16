Собянин: Московские школьники помогли Главархиву определить уникальные документы

Собянин подвел итоги проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» Благодаря участию школьников и студентов колледжей, онлайн-доступ к документам из Главархива был открыт, после того как была выявлена уникальность этих материалов.
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