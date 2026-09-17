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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Татьяну Тарасову снова госпитализировали спустя 10 дней после выписки из больницы

Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову снова госпитализировали.  Об этом сообщил ее племянник Алексей Тарасов.

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