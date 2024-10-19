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Ты не мать, а ехидна

Ты не мать, а ехидна

Сайт с говорящим названием Assholeparents.com — это то место в сети, где родители капризных детей могут поделиться с «коллегами» своей болью: что бы они ни сделали, малыши остаются недовольны! Мамы и папы с юмором фотографируют своих рыдающих и бьющихся в истерике чад, которые разобиделись на них из-за разных мелочей: кому-то из скандалистов досталась кружка нелюбимого цвета, кто-то недоволен тем, что у него отняли опасный предмет, а у кого-то просто дурное настроение.

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