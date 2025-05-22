В Гурзуфе проходит первый в России международный костюмированный пленэр

В Музее Коровина в Гурзуфе проходит первый в России костюмированный пленэр, в рамках которого 15 известных художников из разных регионов страны, а также Сирии, Нигерии и Эфиопии создают серию картин «Гурзуф.
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