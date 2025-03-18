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Царьград

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Госдума требует от Мишустина решения проблем с безнадзорными животными

Госдума требует от Мишустина решения проблем с безнадзорными животными

Комитет Госдумы обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой о выработке государственной позиции и предложений по улучшению обращения с животными, включая безнадзорных, для защиты прав граждан и обеспечения безопасности.

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