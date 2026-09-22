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Тульские новости

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Губернатор Тульской области обсудил поддержку Детской академии хоккея

Губернатор Тульской области обсудил поддержку Детской академии хоккея

Губернатор поручил заместителю встретиться с руководством и собственниками команды, а также связаться с родителями воспитанников академии.

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