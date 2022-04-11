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«Русские ангелы» сообщили о минировании всех станций метро Петербурга

Письмо с предупреждением поступило на электронный адрес белорусских спасателей.  Днем 10 апреля в дежурную часть обратились сотрудники МЧС России, которые сообщили об угрозе взрыва всех станций метрополитена и трех медучреждений в Петербурге.

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