«Русские ангелы» сообщили о минировании всех станций метро Петербурга

Письмо с предупреждением поступило на электронный адрес белорусских спасателей. Днем 10 апреля в дежурную часть обратились сотрудники МЧС России, которые сообщили об угрозе взрыва всех станций метрополитена и трех медучреждений в Петербурге.
Письмо с предупреждением поступило на электронный адрес белорусских спасателей. Днем 10 апреля в дежурную часть обратились сотрудники МЧС России, которые сообщили об угрозе взрыва всех станций метрополитена и трех медучреждений в Петербурге.
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