Директор ЗАЭС заявил о штатной работе станции после утренней атаки дрона ВСУ

Директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Юрий Черничук в субботу, 17 августа, заявил «Известиям», что атака со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) не вызвала нарушений в работе станции, персонал работает в штатном режиме.
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