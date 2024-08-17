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Директор ЗАЭС заявил о штатной работе станции после утренней атаки дрона ВСУ

Директор ЗАЭС заявил о штатной работе станции после утренней атаки дрона ВСУ

Директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Юрий Черничук в субботу, 17 августа, заявил «Известиям», что атака со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) не вызвала нарушений в работе станции, персонал работает в штатном режиме.

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