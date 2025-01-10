Проба 2
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Проба 2

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Тест из мира волшебства. Какой факультет Хогвартса выбрала бы для вас Распределяющая Шляпа?

Тест из мира волшебства. Какой факультет Хогвартса выбрала бы для вас Распределяющая Шляпа?

Простым маглам недоступен мир магии и волшебства? Как бы не так! Даже если вы пока еще только ждете письмо из Хогвартса, то проверить, какой факультет стал бы вашим домом на время обучения, можно уже сейчас.

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