Тест из мира волшебства. Какой факультет Хогвартса выбрала бы для вас Распределяющая Шляпа?

Простым маглам недоступен мир магии и волшебства? Как бы не так! Даже если вы пока еще только ждете письмо из Хогвартса, то проверить, какой факультет стал бы вашим домом на время обучения, можно уже сейчас.
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