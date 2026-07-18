Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Искандер» и «Герань-4» уничтожили ракетный комплекс ВСУ «Нептун»

«Искандер» и «Герань-4» уничтожили ракетный комплекс ВСУ «Нептун»

Министерство обороны России опубликовало кадры поражения позиций берегового ракетного комплекса «Нептун» ВСУ в районе населенного пункта Рыбаковка Николаевской области.

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