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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» заработал 145 млн рублей на матче со «Спартаком» – самая доходная игра клуба в сезоне

2 марта «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0) в матче 19-го тура Мир РПЛ. Петербургский клуб заработал около 145 миллионов рублей на этой игре, сообщает «РБ Спорт».

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