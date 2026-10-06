Ущерб по делу экс-главы "Аэрофлота" Полубояринова оценили в 7,5 млрд рублей

Громкое уголовное дело бывшего топ-менеджера получило официальную финансовую оценку.60-летний Михаил Полубояринов, который с ноября 2020 по весну 2022 года руководил крупнейшим авиаперевозчиком страны "Аэрофлот", оказался в поле зрения силовиков летом 2026 года.