Русские классики о хохлах

Александр Платов

Лично я так не думаю. Это может случиться с любым народом, с любой нацией. Вспомните, как за 8 лет под управлением Гитлера, немецкий народ стал покорной нацией, пропитанной ненавистью не столько к коммунистам, сколько к русским. И те же 8 лет - было у хохлов, с 2014-го и по 2022-й. А по большому счёту - с 1991-го, как и с Германией - с 1918-го. Если вспомнить советское время - а я его помню отчётливо - восточные и южные украинцы были вполне себе нормальные люди - русские, хотя и называли себя украинцами. Сколько сталкивался с ними в то время по всей России - так даже и не догадывался, что они - украинцы. Менталитет у них был - русский! Я сознательно не пишу о западэнцах - это совершенно иной народ был уже тогда. Так что очень многое зависит о власти и той идеологии, что царит в той или иной республике. Идеология - она способна и историческую память стереть без остатка. Разве что на уровне подсознания остаться ...