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Собакам вход воспрещён: с 1 сентября запретят купаться с животными на пляжах

Собакам вход воспрещён: с 1 сентября запретят купаться с животными на пляжах

В проекте нового приказа МЧС предложили запретить купание с животными, заплывы за буйки и игры вне специальных зон.

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