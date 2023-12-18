Хит-парад для предателей: На "Песню года" патриотам закрыли вход

Владимир Бурмистров

Сначала надо добиться смены министерки от культуры. Она (Ольга Любимова) отъявленная либералка с пошлым прошлым - чего от неё ждать кроме погани на экранах? И закрыть (или хотя бы прекратить гос.финансирование) все каналы, которые транслируют эту погань!