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Хит-парад для предателей: На "Песню года" патриотам закрыли вход

Хит-парад для предателей: На "Песню года" патриотам закрыли вход

В это не хочется верить, но в новый 2024-й страна войдёт под два притопа три прихлопа с артистами, надоевшими до зубной боли.

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Комментарии
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Владимир Бурмистров
Сначала надо добиться смены министерки от культуры. Она (Ольга Любимова) отъявленная либералка с пошлым прошлым - чего от неё ждать кроме погани на экранах? И закрыть (или хотя бы прекратить гос.финансирование) все каналы, которые транслируют эту погань!
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5 час.
Татьяна Курочкина
Сказать,что до ИЗЖОГИ НАДОЕЛИ ЭТИ ФИГЛЯРЫ  –   это совершенно &quot;ничего не сказать&quot; ‼️‼️‼️Сраным веником ВСЕХ этих&quot;замозоливших&quot;глаза ‼️‼️‼️
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4 час.
василий чадов
Как сказал батька пора &quot;ператрахивать&quot; всё руководство первого канала.
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3 час.

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