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Newsweek: проигравшая на выборах в США Харрис может стать главой Калифорнии

Newsweek: проигравшая на выборах в США Харрис может стать главой Калифорнии

Вице-президент США Камала Харрис, которая уступила лидерство Дональду Трампу в президентской гонке, может стать главой штата Калифорния, членом Верховного суда или баллотироваться в президенты вновь в 2028 году.

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