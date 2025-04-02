Игорь Николаев показал редкое фото со своей 9-летней дочкой

Композитор Игорь Николаев запечатлел на фото, как проводит дочь в школу Не так давно Николаев создал для дочери ее первую композицию, названную «Золотистый ретривер», которую представили публике в марте 2025 года.
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