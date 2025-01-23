Политолог Марков увидел в заявлениях Трампа по Украине влияние «Дипстейта»

Последние заявления Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о возможных путях урегулирования конфликта на Украине свидетельствуют о влиянии на него представителей так называемого «Дипстейта» («Глубинного государства» — группы неизбираемых государственных служащих, якобы тайно определяющих политику США).
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