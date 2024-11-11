Братчанка получит 50 тысяч рублей компенсации после нападения собаки

74-летняя пенсионерка из Братска получит компенсацию после укуса бездомной собаки. Инцидент произошел в апреле этого года, когда женщина направлялась на свой дачный участок в СНТ «Огородник», сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
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