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Десять авто столкнулись на Дмитровском шоссе в Подмосковье, есть погибший. Видео

На Дмитровском шоссе у деревни Сухарево в Подмосковье произошло массовое ДТП с участием десяти автомобилей.

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