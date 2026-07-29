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Царьград

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Юрист: покупка Telegram Premium не является финансированием терроризма

Юрист: покупка Telegram Premium не является финансированием терроризма

Не является таковым также покупка звёзд — внутреннеё валюты Telegram, пояснил юрист Вадим Багатурия. Для признания Telegram террористической или экстремистской платформой нужно решение Верховного Суда РФ, пока такого решения нет.

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