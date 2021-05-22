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YouTube введет налоги для блогеров

YouTube введет налоги для блогеров

С 1 июня начнет действовать право на монетизацию видеохостингом YouTube контента. Будут введены налоги для блогеров, живущих за пределами США, в том числе россиян, следует из сообщения, в котором представлены обновленные условия пользования YouTube.

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