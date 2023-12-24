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Жители Смоленской области "против" против кладбища у истока реки

Жители Смоленской области "против" против кладбища у истока реки

Они считают, что трупные яды попадут в используемые водоемы и скважины жителей деревень В октябре этого года жителей деревень Шабаново, Дрюцк и Рай уведомили о том, что администрация Смоленского района планирует построить кладбище.

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