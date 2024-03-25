NYT: Запад опасается терактов на ОИ в Париже после трагедии в «Крокусе»

Западные чиновники опасаются терактов во время Олимпийских игр в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года, после трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле», пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.
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