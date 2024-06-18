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Калужские новости

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За неделю в Калужской области 170 человек пострадали от укусов клещей

За неделю в Калужской области 170 человек пострадали от укусов клещей

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, с 10 по 16 июня в медицинские организации города и области по вопросу укуса клеща обратилось 170 человек, в том числе 21 ребенокКак сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, с 10 по 16 июня в медицинские организации города и области по вопросу укуса клеща обратилось 170 человек, в том числе 21 ребенок.

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