За неделю в Калужской области 170 человек пострадали от укусов клещей

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, с 10 по 16 июня в медицинские организации города и области по вопросу укуса клеща обратилось 170 человек, в том числе 21 ребенокКак сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, с 10 по 16 июня в медицинские организации города и области по вопросу укуса клеща обратилось 170 человек, в том числе 21 ребенок.
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