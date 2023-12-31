«Израиль – не Украина»: офис Нетаньяху унизительно ответил киевским пропагандистам

В отличие от Украины Израиль не является зависимым от помощи Соединенных Штатов. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» заявил официальный представитель офиса израильского премьера Ариэль Бульштейн.