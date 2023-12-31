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«Израиль – не Украина»: офис Нетаньяху унизительно ответил киевским пропагандистам

«Израиль – не Украина»: офис Нетаньяху унизительно ответил киевским пропагандистам

В отличие от Украины Израиль не является зависимым от помощи Соединенных Штатов. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» заявил официальный представитель офиса израильского премьера Ариэль Бульштейн.

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Катя Котова
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