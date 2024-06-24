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Дзакканьи на 97:19 забил самый поздний гол Италии на чемпионатах Европы. Это первый мяч хавбека «Лацио» за сборную

Дзакканьи на 97:19 забил самый поздний гол Италии на чемпионатах Европы. Это первый мяч хавбека «Лацио» за сборную

Речь идет о голах забитых в основное время матчей, без учета дополнительного. Полузащитник «Лацио» отличился на отметке 97 минут и 19 секунд в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 против Хорватии (1:1).

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