Наш потерянный мир

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NYT: Трамп изучал возможность ракетных ударов по нарколабораториям в Мексике

NYT: Трамп изучал возможность ракетных ударов по нарколабораториям в Мексике

Бывший американский лидер Дональд Трамп рассматривал возможность нанесения ракетных ударов по нарколабораториям в Мексике, передает New York Times, ссылаясь на мемуары экс-главы Пентагона Марка Эспера, материалы только готовятся к публикации.

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