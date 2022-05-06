NYT: Трамп изучал возможность ракетных ударов по нарколабораториям в Мексике

Бывший американский лидер Дональд Трамп рассматривал возможность нанесения ракетных ударов по нарколабораториям в Мексике, передает New York Times, ссылаясь на мемуары экс-главы Пентагона Марка Эспера, материалы только готовятся к публикации.
Бывший американский лидер Дональд Трамп рассматривал возможность нанесения ракетных ударов по нарколабораториям в Мексике, передает New York Times, ссылаясь на мемуары экс-главы Пентагона Марка Эспера, материалы только готовятся к публикации.
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