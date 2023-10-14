New Yorker: Политическое руководство ХАМАС не знало о сроках атаки на Израиль

Политическому руководству ХАМАС было неизвестно о сроках планируемой атаки на Израиль. Соответствующей информацией с журналистами New Yorker поделился член политического бюро радикальной группировки Муса Абу Марзук.
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