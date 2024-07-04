Адвокаты генерала Попова потребовали возбудить дело о госизмене

РИА Новости/Рамиль Ситдиков Защита бывшего командующего 58-й армией вооруженных сил России генерала Ивана Попова написала заявление в следственный комитет РФ с требованием возбудить уголовное дело о госизмене в связи с предполагаемым фактом раскрытия государственной тайны.
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