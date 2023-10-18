Тема сезонных трендов и антитрендов всегда бывает очень горячей и дискуссионной: кого-то «заводит» уже одно слово «антитренд» и начинаются яростные выпады в адрес автора в духе «да мы сами решим, что нам носить, а что — нет», кто-то просто тихонько вздыхает, что любимые вещи выходят из моды, ну а кто-то просто держит руку на пульсе […] Сообщение Осенние антитренды: предметы одежды, которые вышли из моды появились сначала на Дзен дневник.