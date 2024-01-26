Стабильный режим теплоснабжения обеспечили к 26 января энергетики в Новосибирске

Как заявил руководитель оперативного штаба по ликвидации аварий Сергей Семка, управляющие компании продолжат принимать заявки на регулировку тепла, но режим теплоснабжения в левобережье полностью восстановлен.
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