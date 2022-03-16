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Обязательно ли менять водительские права из-за смены паспорта?

Обязательно ли менять водительские права из-за смены паспорта?

Что делать с водительскими правами, которые выдаются в ГИБДД сроком на 10 лет? Неужели и их придется менять на новые с оплатой всех пошлин? Причина смены паспорта  Гражданин Российской Федерации может менять паспорт только по уважительным причинам.

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