Павел Прилучный отказался от посещения дня рождения своего сына от Муцениеце

Отмечается, что он рассчитывает поздравить сына отдельно и в другой день. Фото: Павел Прилучный/Telegram Актер Павел Прилучный решил отказаться от посещения вечеринки в честь дня рождения своего сына Тимофея от бывшей супруги Агаты Муцениеце.