Хлопок произошел в химической лаборатории в Академгородке. Пострадал человек

АртемПолитикаХлопок произошел в химической лаборатории в Академгородке. Пострадал человекТехнологическая вспышка произошла в здании по адресу проспект Академический, 4, строение 3. Пострадал работник лаборатории.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ИвановТБ блюсти надо, как молитву и допускать до работы Мудаков!!ДЖДмитрий ЖировО, Мастер пера! Так сказать! Так выразить! "Хлопок произошёл ..."Дмитрий ДемочкинВ каком академгородке? Их в России не так мало!Комментировать
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