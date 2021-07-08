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Хлопок произошел в химической лаборатории в Академгородке. Пострадал человек

Хлопок произошел в химической лаборатории в Академгородке. Пострадал человек

Технологическая вспышка произошла в здании по адресу проспект Академический, 4, строение 3. Пострадал работник лаборатории.

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Александр Иванов
ТБ блюсти надо, как молитву и допускать до работы Мудаков!!
Дмитрий Жиров
О, Мастер пера! Так сказать! Так выразить! "Хлопок произошёл ..."
Дмитрий Демочкин
В каком академгородке? Их в России не так мало!

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