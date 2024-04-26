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В Курганской области женщина похитила деньги с карты умершего сожителя

В Курганской области женщина похитила деньги с карты умершего сожителя

В феврале 2023 года на территории Половинского округа произошло необычное преступление. 52-летняя гражданка воспользовалась мобильным телефоном недавно скончавшегося сожителя, чтобы похитить почти сто тысяч рублей с его кредитной карты через приложение банка.

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