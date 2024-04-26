В Курганской области женщина похитила деньги с карты умершего сожителя

В феврале 2023 года на территории Половинского округа произошло необычное преступление. 52-летняя гражданка воспользовалась мобильным телефоном недавно скончавшегося сожителя, чтобы похитить почти сто тысяч рублей с его кредитной карты через приложение банка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии