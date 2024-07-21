Новая напасть приключилась с отдыхающими в Геленджике и Анапе Юлия ЧелкановаВ этом сезоне туристы, наслаждающиеся отдыхом на побережье Черного моря в Геленджике и Анапе, столкнулись с новой неприятной ситуацией.
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