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Камчатские медики купировали очаг холеры, выявленный на борту самолета

В Камчатском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями в конце апреля были проведены учебно-тренировочные занятия, целью которых являлась отработка действий по локализации и устранению очага холеры, а также предотвращение ее распространения на территории региона.

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