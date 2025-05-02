Камчатские медики купировали очаг холеры, выявленный на борту самолета

В Камчатском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями в конце апреля были проведены учебно-тренировочные занятия, целью которых являлась отработка действий по локализации и устранению очага холеры, а также предотвращение ее распространения на территории региона.
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