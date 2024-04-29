Ателье JE Design превратило Cupra Formentor в брутальный внедорожник

Испанский бренд Cupra, который из «заряженных» моделей Seat однажды вырос в независимого автопроизводителя, и выпускает кроссовер Cupra Formentor, не имеющий аналога в гамме материнской компании, может претендовать на статус производителя внедорожников.
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