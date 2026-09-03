Казахстан закрыл эпоху «открытых дверей» для россиян

Казахстан вводит новые правила пересечения границы для иностранцев, которые могут изменить привычный порядок поездок для российских граждан.
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