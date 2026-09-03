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Казахстан закрыл эпоху «открытых дверей» для россиян

Казахстан закрыл эпоху «открытых дверей» для россиян

Казахстан вводит новые правила пересечения границы для иностранцев, которые могут изменить привычный порядок поездок для российских граждан.

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