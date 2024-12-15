Конец игры на Украине

Театр абсурда
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Театр абсурда

8 891 подписчик

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Замполит, Помойлов, радостно тебя видеть на русском сайте. Быстро ты оклемался....да, политработник, пожалуйста выучи правила русского языка..., а то стыдоба за тебя, русофоб хренов....
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16 час.
Tatyana Fedotova
Они и из Европы будут вредить. Европа то останется  милитаризированной и национпдизированной
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14 час.
TF
Tatyana Fedotova
Нацисты из ЕС
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14 час.

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