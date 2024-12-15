«Конец игры на Украине»: The New York Times публикует в буквальном смысле приговор Киеву - со всех сторон всё настолько плохо, что 2025 год станет годом краха режима Зеленского.
Конец игры на Украине
Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Замполит, Помойлов, радостно тебя видеть на русском сайте. Быстро ты оклемался....да, политработник, пожалуйста выучи правила русского языка..., а то стыдоба за тебя, русофоб хренов....
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16 час.
Tatyana Fedotova
Они и из Европы будут вредить. Европа то останется милитаризированной и национпдизированной
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14 час.
TF
Tatyana Fedotova
Нацисты из ЕС
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14 час.
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