МИР СМИ сообщили о гибели девяти человек после удара США по объекту в Сирии

В результате атаки Вооруженных сил США по объекту в Сирии, который якобы использовал Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные части иранских ВС) и связанные с ним группировки, погибли девять человек.
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