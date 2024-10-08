Дипломат Жданова: наемники оставляют цифровые следы под Курском

Множество иностранных наемников участвуют в нападении Вооруженных сил Украины на Курскую область. Подробности сообщила в беседе с РИА Новости исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.