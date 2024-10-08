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Дипломат Жданова: наемники оставляют цифровые следы под Курском

Дипломат Жданова: наемники оставляют цифровые следы под Курском

Множество иностранных наемников участвуют в нападении Вооруженных сил Украины на Курскую область. Подробности сообщила в беседе с РИА Новости исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

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