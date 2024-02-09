Фигуристка Косторная пропустит Спартакиаду из-за операции на плече

Российская фигуристка Алена Косторная, которая выступает в спортивных парах вместе со своим супругом Георгием Куницей, заявила, что их дуэт вынужден пропустить Спартакиаду из-за того, что ей придется перенести операцию из-за травмы.
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