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Samsung и SK hynix почти остались без запасов памяти — хватит на 10 дней

Samsung и SK hynix почти остались без запасов памяти — хватит на 10 дней

Дефицит усугубляется Согласно анализу южнокорейской инвестиционной компании KB Securities, проведенному сегодня, у Samsung Electronics и SK Hynix осталось запасов памяти на этот квартал всего на 10 дней.

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